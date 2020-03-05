ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rubio'dan Türkiye'ye destek

Türkiye'nin İdlib'de NATO tarafından desteklenmesi gerektiğini savunan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, "Rusya, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esed güçlerini geri çekmeli" dedi. Türkiye'ye istihbarat ve hava desteği verilmesini belirten Rubio, mülteci krizi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, İdlib'deki durumun gün geçtikçe daha kötüye gittiğini belirtti. Ayrıca Senatör Rubio, Rusya ve Esed rejimine, düzenlediği saldırılardan dolayı tepki gösterdi.

TÜRKİYE'YE DESTEK ÇAĞRISI

Rubio, açıklamasında, "Rusya, İdlib'deki Türk gözlem noktalarını çevreleyen Esed güçlerini geri çekmeli. NATO, Türkiye'ye hava desteği, istihbarat ve Suriyeli mültecilerle ilgilenen yardım kuruluşlarına finansal destek vermeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Amerikan Fox News kanalına bir makale yazan Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brandon Boyle ile Cumhuriyetçi Adam Kinzinger de benzer bir çağrıda bulundu.

Temsilciler Meclisi üyeleri, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de düzenledikleri saldırılara son vermesini istedi.

GRAHAM: DÜNYA HİÇBİR ŞEY YAPMADAN İZLİYOR

Cumhuriyetçi Senatör Graham ise geçen hafta internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib'in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullanmıştı.

Graham, açıklamasında "Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulunmuştu.