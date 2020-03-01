01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Akar açıklamıştı! İşte vurulan o ambulans

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
BAKAN AKAR AÇIKLAMIŞTI! İŞTE VURULAN O AMBULANS

Esad rejiminin hava saldırısı sonucunda kahraman 34 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanı 'ın "Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular" dediği o araç ortaya çıktı. Yaralı askerlere yardıma koşan 21 yaşındaki Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay, rejimin saldırısında şehit oldu.

Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), 'in Balyun köyünde saldırıya uğrayan silah arkadaşlarının yardımına koştu. Sağlık müdahalesi yaptığı sırada uçaklar ikinci kez bombaladı. Akay da bu bombalamada şehit oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı 'ın, "Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular" dediği ambulans, Akay'ın silah arkadaşlarına yardıma koştuğu ambulanstı.

İdlib'de hayata döndürmeye çalıştığı silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Akay için dün ailesinin yaşadığı 'in Toroslar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN