Bakan Akar açıklamıştı! İşte vurulan o ambulans
Esad rejiminin hava saldırısı sonucunda kahraman 34 askerimiz şehit olmuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular" dediği o araç ortaya çıktı. Yaralı askerlere yardıma koşan 21 yaşındaki Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay, rejimin saldırısında şehit oldu.
Sağlık Astsubay Çavuş Mehmet Muhammet Akay (21), İdlib'in Balyun köyünde saldırıya uğrayan silah arkadaşlarının yardımına koştu. Sağlık müdahalesi yaptığı sırada uçaklar ikinci kez bombaladı. Akay da bu bombalamada şehit oldu.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Yardıma giden ambulansımızı bile vurdular" dediği ambulans, Akay'ın silah arkadaşlarına yardıma koştuğu ambulanstı.
İdlib'de hayata döndürmeye çalıştığı silah arkadaşlarıyla birlikte şehit olan Akay için dün ailesinin yaşadığı Mersin'in Toroslar ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene binlerce kişi katıldı.
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