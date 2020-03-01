01 Mart 2020, Pazar
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Binlercesi akın akın gitti! İşte son rakam

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
BİNLERCESİ AKIN AKIN GİTTİ! İŞTE SON RAKAM

, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'den ayrılan sayısını açıkladı. Soylu, "Saat 23.50 itibarıyla üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı, 47 bin 113" açıklamasını yaptı.

, saat 23.50 itibarıyla üzerinden ülkeden ayrılan sayısının 47 bin 113 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, 'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 23.50 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 47 bin 113." bilgisini paylaştı.

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