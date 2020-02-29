İdlib’deki alçak saldırı sonrası sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı
İdlib’de Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Hain saldırı sonrası Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasıyla ilgili sosyal medyada halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi.
"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK"
Şüphelilerden 4'ünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir."
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