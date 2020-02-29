29 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İdlib’deki alçak saldırı sonrası sosyal medyada provokasyon yapan 4 kişi gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
4 PROVOKATÖRE KELEPÇE!

’de Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz şehit oldu. Hain saldırı sonrası 'te provokasyon yaptıkları tespit edilen 26 kişiden 4'ü gözaltına alındı.

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 'nin bölgesinde rejiminin saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasıyla ilgili halkı galeyana getirmek amacıyla asılsız paylaşımlarda bulunan 26 kişi tespit edildi.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK ETMEK"

Şüphelilerden 4'ünün gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurum ve organlarını aşağılamak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçlarından adli işlemlere başlanılarak 4 şahıs gözaltına alınmıştır. Tespiti yapılan diğer şahıslar hakkında işlemler sürmektedir."

İdlib şehidi Akif Akçadağ'dan duygulandıran mesaj!  WhatsApp'daki durumuna... İDLİB ŞEHİDİ AKİF AKÇADAĞ'DAN DUYGULANDIRAN MESAJ!  WHATSAPP'DAKİ DURUMUNA...
Son dakika: Pompeo'dan çok sert 'İdlib' tepkisi: Aşağılık ve utanmaz saldırı SON DAKİKA: POMPEO'DAN ÇOK SERT 'İDLİB' TEPKİSİ: AŞAĞILIK VE UTANMAZ SALDIRI
İdlib şehidi Muharrem Öğütçü'nün babasından duygulandıran sözler! İDLİB ŞEHİDİ MUHARREM ÖĞÜTÇÜ'NÜN BABASINDAN DUYGULANDIRAN SÖZLER!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN