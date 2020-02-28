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Suriyeli muhaliflerden Türkiye'ye taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
SURİYELİ MUHALİFLERDEN TÜRKİYE'YE TAZİYE MESAJI

Suriye Türkiye Ortak Mülteci Komitesi, Esad rejiminin İdlib'deki askeri unsurlarımıza yaptığı kalleş saldırı sonrasında taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman şehitlerinin mücadelesi mutlaka başarıya ulaşacaktır." denildi.

Esad rejiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yaptığı saldırı sonrasında Suriye Türkiye Ortak Mülteci Komitesi'nden taziye açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bugün, Çanakkale savaşının 105'inci yıldönümü yaklaşırken, Suriyeliler ile kardeş Türklerin kanı bu kez Suriye'de birbirine karışıyor. Suriye-Türkiye Ortak Mülteci Komitesi olarak, dün İdlib'de şehit olan Türk askerleri için Türk halkına ve şehit ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Türkiye'nin güvenliğini, geleceğini ve Türkiye halkını koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kahraman şehitlerinin mücadelesi mutlaka başarıya ulaşacaktır. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin, bölge halklarının barış, güvenlik ve özgürlük arzularını gerçekleştireceğine inanıyoruz. Suriye-Türkiye Ortak Mülteci Komitesi olarak, yaralı ailelerinin yanında olduğumuzu belirtirken, yaralılarımız için de Allah'tan acil şifa diliyoruz."

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