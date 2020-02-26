Yasa dışı bahis cezası ne kadar? Yasa dışı bahis oynayana da ceza kesilecek!
Yasa dışı bahis cezası ne kadar? Yasa dışı oynatanlara büyük cezalar kapıda. Sadece oynatanlara değil oynayanlara da ceza kesilecek. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik çalışmalarla suç örgütlerine ait yıllık 350-400 milyon liralık gelirin önüne geçtiklerini bildirdi. Peki, yasa dışı bahis cezası ne kadar olacak? İşte internet üzerinden bahis oynayanların cezaları…
Yasa dışı bahis cezası ne kadar? Yasa dışı bahis oynayanlara büyük cezalar geliyor. İnternet üzerinden yasa dışı yollarla bahis oynayan binlerce kişiye binlerce lira ceza tebliğ edilmeye başlandı. Peki, yasa dışı bahis cezası ne kadar kaç lira olacak? Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt tarafından yapılan açıklamaya göre bu cezaların affedilmesi ya da silinmesi gibi bir durumun olmayacağını belirtti.
YASA DIŞI BAHİS CEZASI NE KADAR?
TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını belirten Kurt, ayrıca, yurt içi ve yurt dışındaki illegal bahis sitelerini engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen yerine getirileceğini söyledi.
Kurt, düzenlemenin, bu suçla mücadelenin etkin olarak yürütülmesine ve suçla mücadele eden birimlerin elinin rahatlatılmasını sağlayacağına işaret ederek, "Kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde suç organizasyonunda yer alanları belirliyoruz. Bu suç organizasyonunda 'hesap aracıları, üst aracılar, sokak ekibi, hesap bulanlar, web sayfalarındaki canlı destek ekibi ve web sayfasını kullananlar' olduğunu görüyoruz. Bunların her birinin takibini yapıyoruz." dedi.
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