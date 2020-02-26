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Hatay'da askeri helikopter hareketliliği!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.02.2020
HATAY'DA ASKERİ HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ!

'ın Reyhanlı ilçesinde bugün hareketliliği yaşandı. Bir süre bölgede dolaşan askeri helikopterin daha sonra sınır hattına doğru ilerlediği görüldü.

'ın sınırında hareketliliği yaşandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.

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