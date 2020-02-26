Hatay'da askeri helikopter hareketliliği!
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün askeri helikopter hareketliliği yaşandı. Bir süre bölgede dolaşan askeri helikopterin daha sonra sınır hattına doğru ilerlediği görüldü.
Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.
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