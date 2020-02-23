FETÖ'ye kapılar kapanıyor! Türk polisi sınırda
Türkiye ve Sırbistan arasında ortak devriye için imzalar atıldı. FETÖ ve diğer terör örgütlerinin sınır kapılarında kontrol edilmesi için Sırbistan ile Türkiye arasında bir protokol imzalandı. Sırp sınırının kontrol edilmesi için Türk polisi Sırbistan'a gidecek ve Sırp polisiyle ortak operasyon düzenleyecek. Sırbistan ile imzalanan protokolün ardından Bulgaristan ve Hırvatistan ile de aynı protokol imzalanacak.
Sırbistan ile Türkiye arasında imzalanan ve Türk polisinin Sırbistan güvenlik güçleriyle birlikte Sırp sınır kapısında ortak devreyi görevi yürütmesini öngören anlaşmaya yenileri ekleniyor. Dışişleri Bakanlığı, benzer anlaşmalar için Bulgaristan ve Hırvatistan ile görüşmelere başladı.
TÜRKİYE'YE İADE EDİLECEKLER
Akşam'ın haberine göre; Her iki ülkeyle anlaşma sağlanırsa, Türk polisi Hırvatistan ve Bulgaristan'a gönderilecek. Bu sınırları kullanan tüm Türk vatandaşları için kontrolleri Türk polisleri sağlayacak. Hem Türk turistlerin hem de Türk nakliyecilerin bu ülkelere giriş ve çıkışlarında yaşayabilecekleri problemler çözülecek hem de göçmen kaçakçılığı gibi yasa dışı geçişler takip edilecek. Anlaşma sayesinde Türkiye'den yasadışı yollarla kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK örgüt üyeleri bu ülkelere girişte anında tespit edilerek, Türkiye'ye iade edilecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda konuştu. Kıran şunları kaydetti:
SIRBİSTAN'IN ARDINDAN BULGARİSTAN VE HIRVATİSTAN İLE DE İMZALANACAK
"15 Temmuz'a karşı ülkemizle en güçlü dayanışma gösteren ülkelerden biri de Sırbistan'dı. FETÖ ile ilişkisi olduğu belirlenen kişilerden ikamet izni olmayanları Sırbistan sınır dışı etti. 21 FETÖ iltisaklı kişiye Sırbistan'a giriş yasağı uygulandı. Yine FETÖ iltisaklı 69 kişi sınırdan geri gönderildi. Özellikle Hırvatistan ve Bulgaristan'la benzer anlaşma için görüşmelerimizin sürdüğünü söyleyebilirim. Ama şu anda olgunlaşmış, henüz olgunlaşma aşamasına gelmiş bir çalışma yok. Bu iki ülkeyle buna benzer bir işbirliğine gitmeyi arzu ediyoruz, görüşmelerimizi sürdürüyoruz."
FETÖ'YE KAPILAR KAPANIYOR
Kıran şunları söyledi: "Sırbistan ile yapılan anlaşmayla hem tatil yolunda olan Türk vatandaşları ile Avrupa ülkelerine yük taşıyan nakliye araçlarının herhangi bir problemle karşılaşmaması sağlanmış hem de sahte belgelerle Avrupa ülkelerine kaçma teşebbüsünde bulunabilecek terör örgütü üyelerinin tespiti ve yakalanması hedeflenmişti. Anlaşma TBMM Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilmişti. Genel Kurul'da yasalaşmasıyla birlikte Türk polisleri Sırbistan'a giderek, Sırp sınır kapısında Sırp polisleri ile ortak devriye yapacak. Bulgaristan ve Hırvatistan ile de anlaşma sağlanırsa, Türk polisleri hem Bulgaristan'a hem de Hırvatistan'a gönderilecek."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hangi suçlara af çıkacak?
- Türkiye fay hattı haritası: İllere göre deprem tehlikesi!
- Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İşte o görüntüler
- CHP kongresinde yine bir skandal!
- CHP'de savaş başladı! Adaylık için amansız mücadele!
- Bakandan önemli açıklama! 2021'de devreye girecek
- Bakan Soylu'dan Türkiye-İran sınırındaki deprem hakkında açıklama
- Masonlar tüm paraları CHP'ye devretmiş!
- Fatih'te korkunç olay! Tek tek kundakladılar
- Kadir Şeker olayında flaş gelişme! O rapora ulaşıldı...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye fay hattı haritası: Hangi ilde ne kadar deprem tehlikesi var? Doğu Anadolu fay hattı hangi illerde?
- Yeni yargı paketinde neler var? Hangi suçlara af çıkacak? Genel af, ceza indirimi olacak mı?
- "Bir at, bir at, bir at için krallığım" sözü Shakespeare'in hangi oyununda geçer?
- Oğuzlarda, Selçuklularda ve Osmanlılarda da kullanılan bir ifade olan "toy" hangi anlama gelir?
- Louvre Müzesinde bulunan ve Hammurabi Kanunları'nın yazılı olduğu kitabe hangi dildedir?
- Divan edebiyatında, "Rahşiye" adlı kaside veya mersiyeler hangi hayvan için yazılırdı?
- "Kastor" hangi hayvanın diğer adıdır?
- Picasso, "Guernica" adlı tablosunda hangi tarihi olayı resmetmiştir?
- FB GS derbisi ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
- Türkiye futbol Süper Lig tarihinde şu ana kadar bir maçta atılan en fazla gol hangi karşılaşmada atılmıştır?
- Beşiktaş Trabzonspor canlı anlatım izle! BJK TS maçı CANLI | Video
- Beşiktaş Trabzonspor maçı radyodan dinle – BJK TS canlı radyo yayını!