Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 23.02.2020
ABD Donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
ABD Donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Sabah saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza giren 71 borda numaralı "USS Ross" adlı muhrip, bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği gemi, boğaz geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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