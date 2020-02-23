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Çanakkale Boğazı'ndan geçti! İşte o görüntüler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.02.2020
ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ! İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Donanmasına ait gemi, 'ndan geçti. Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği gemi, boğaz geçişini tamamlayarak 'ne doğru seyrini sürdürdü.

Donanmasına ait gemi, 'ndan geçti.

Sabah saatlerinde yönünden boğaza giren 71 borda numaralı "USS Ross" adlı muhrip, bir süre sonra önlerine ulaştı.

Komutanlığı ekiplerinin botlarla eşlik ettiği gemi, boğaz geçişini tamamlayarak 'ne doğru seyrini sürdürdü.

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