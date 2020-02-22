HDP'den CHP'ye çağrı: İttifakı gizlemeyelim
İyi Parti’deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP’den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP’ye çağrı geldi. Kongreye hazırlanan HDP, CHP'ye ittifakı resmileştirme teklifinde bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Çekingenliği üzerinizden atın! İttifakı gizlemeyelim. Şeffaf ve açık olalım" dedi.
İYİ Parti'deki istifalar ve siyasette yeni blok tartışmaları sürerken HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı geldi. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, "Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence" yorumunu yaptı.
İYİ Parti'de yaşanan istifalar Ankara'yı hareketlendirirken, kulislerde yeni ittifaklar tartışılmaya başlandı.
CHP, 24 Haziran genel seçimlerinin ardından iş birliğine başladığı HDP ile birlikteliğini 31 Mart yerel seçimlerinde de üstü örtülü bir biçimde devam ettirmişti. CHP, HDP'nin desteği ile büyükşehir belediyelerinde kazanımlar elde etti.
HDP'Lİ BULDAN: İTTİFAKI GİZLEMEYELİM
Yeni Şafak'ın haberine göre; İYİ Parti'de istifalar sürerken, HDP'den kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı CHP'ye çağrı geldi. Hafta sonu kongreye hazırlanan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan verdiği bir röportajda, "Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. Şeffaf olmalı, açık olmalı, birlikte görüntü vermeli ve hiçbir şeyden korkmamalı. CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum" mesajı gönderdi. Çağrıya CHP'den gelecek yanıt merak ediliyor.
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