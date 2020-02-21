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Son dakika haberi... Bakan Murat Kurum açıkladı: İstanbul'da ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
BAKAN KURUM'DAN KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da yapılacak kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. , "." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da yapılacak kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarınden öne çıkanlar şöyle:

İlçelerimizdeki acil öncelikli dönüştürülmesi gereken alanların iletilmesini istemiştik. Strateji belgelerinin tamamlanması devam ediyor. 12 ilçeden belgeler geldi. Diğer ilçelerden de gerekli belgeler tamamlanarak adımları ve hamlelerini atmış olacağız.

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Fatih'te tarihi surların üzerine millet bahçesi yapılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız" diye ifade etmişti. 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. 1 milyon sosyal konutun yapımını yaptık. Projeler başlattık. Başakşehir'de, Üsküdar'da, Bağcılar'da bir çok ilçemizde projelerimizi başlattık. Beyoğlu'nda Sütlüce'de Hacıhüsrev Mahallesi'nde dönüşüm projelerini başlattık ve üzerine gideceğiz.

Esenler'de 2021 yılına kadar 15 bin konutun yapımını sağlıyoruz. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık.

Eğer ben bu işleri yapabiliyorsam Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na devam edeyim, ama biz bu işleri yapamıyorsak eğer bu görevlerde olmayalım istiyoruz.

Enkaz altında hayat aramak yerine yapacağımız kentsel dönüşüm ile birlikte sosyal altyapısı olan konutlarda arayalım diyorum.

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