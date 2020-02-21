Mersin’de PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli adliyede
Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 13 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan DGH içinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma yapan ekipler, 13 şüpheliyi belirledi.
DGH'NIN FAALİYETLERİNİN LEGAL OLDUĞU…
Şahısların muhtelif tarihlerde örgütsel toplantı yaptıkları, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına sahip çıkmak amacıyla mektup gönderdikleri, örgüt mensuplarının ailelerine örgüt talimatları doğrultusunda sahip çıktıkları, DGH'nın faaliyetlerinin legal olduğu izlenimi vermek amacıyla HDP Gençlik Meclisleri ilanını yaptıkları ve örgüt elebaşı için yapılan açlık grevi eylemine destek vermek amacıyla örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlendi.
KİTAP VE DİJİTAL MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca şüphelilerin terör örgütü elebaşısının yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.Ş., M.K., A.E., B.T. ile yaşı 18'den küçük Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç.'yi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından biri kadın 13 kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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