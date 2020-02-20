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Emine Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.02.2020
EMİNE ERDOĞAN, MİRZİYOYEV'İN EŞİ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı 'in eşi ile görüştü. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in kıymetli eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı misafir etmekten büyük bir mutluluk duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan 'ın eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret için 'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı 'in eşi ile bir araya geldi

Emine Erdoğan, resmi ziyaret dolayısıyla Türkiye'de bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldiği görüşmenin fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in kıymetli eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı misafir etmekten büyük bir mutluluk duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu pekiştireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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