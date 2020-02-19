Zonguldak’ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
Zonguldak'ın Ereğli İlçesin'de Babadağı mevkisinde bu sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Feci kazada araç hurdaya çıktı.
Kaza bugün sabah saatlerinde Babadağı mevkisinde meydana geldi. İsmini öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek trafik levhasına çarparak durabildi.
HASTANEYE KALDIRIDLI
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif yaralı olan araç sürcüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Araç sürücüsünün durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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