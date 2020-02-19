Zonguldak’ta feci kaza! Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Zonguldak'ın Ereğli İlçesin'de Babadağı mevkisinde bu sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Feci kazada araç hurdaya çıktı.

Kaza bugün sabah saatlerinde Babadağı mevkisinde meydana geldi. İsmini öğrenilemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek trafik levhasına çarparak durabildi.

HASTANEYE KALDIRIDLI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine trafik ekipleri ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hafif yaralı olan araç sürcüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Araç sürücüsünün durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.