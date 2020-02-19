Son dakika: Şanlıurfa Valiliği'nden tüm etkinlikler için iptal kararı
Son dakika haberi... Şanlıurfa Valiliği, il genelinde tüm açık alan etkinliklerini 19 Şubat 2020 ile 19 Mart 2020 tarihleri arasında iptal etti.
Şanlıurfa Valiliği, il genelinde tüm açık alan etkinliklerini 19 Şubat 2020 ile 19 Mart 2020 tarihleri arasında iptal etti.
Şanlurfa Valiliği'nin sitesinde yayınlanan bildiride; "Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte, 19 Şubat 2020 ile 19 Mart 2020 tarihleri arasında 30 gün süre ile il merkezi ve ilçelerimiz dâhil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
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