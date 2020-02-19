Son dakika haberi... Bitlis'te PKK'lıların araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcı imha edildi
Son dakika haberi... Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen ve "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02" adı verilen operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.
Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
OPERASYON ŞEHİT ŞİRİN'İN ADI VERİLDİ
"Şehit Uzman Jandarma Çavuş Veysel Şirin 2020-02" adı verilen operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.
Patlayıcı, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.
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