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Son dakika haberi... Bitlis'te PKK'lıların araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcı imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.02.2020 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020
BİTLİS'TE EYP ELE GEÇİRİLDİ!

Son dakika haberi... 'te 'lı teröristlere yönelik düzenlenen ve " 2020-02" adı verilen operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı imha edildi.

'te 'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye gizlenmiş basma düzenekli el yapımı imha edildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi kırsalında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca araziye gizlenmiş el yapımı patlayıcı olduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYON ŞEHİT ŞİRİN'İN ADI VERİLDİ
" 2020-02" adı verilen operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcı, gerekli incelemelerin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi.

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