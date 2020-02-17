18 Şubat Van kar tatili var mı? Van'da yarın okullar tatil mi? Valilik MEB...

Van yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Van kar tatili var mı sorusuna ilde yaşayan öğrenciler ve veliler yanıt arıyor. Van kar tatili haberleri yakından takip ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini hafta boyunca gösteren kar yağışı nedeniyle birçok ilden tatil haberi gelmişti. Peki, 18 Şubat Van kar tatili var mı? Van’da yarın okullar tatil mi? Van il genelinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yaşanması bekleniyor. İşte, Van kar tatiline ilişkin merak edilenler…

Van yarın okullar tatil mi? 18 Şubat Van kar tatili var mı sorusuna binlerce öğrenci yanıt arıyor. Yurdun doğu kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 18 Şubat Van yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı ilde yaşayan öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. İl genelinde kar yağışının bugün gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından buzlanma ve don uyarısı da yapıldı.

VAN YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (18 ŞUBAT SALI)

Van'da yarın okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Van kar tatili olduğu takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.