HDP’li vekil Hüseyin Kaçmaz’ın intihar provokasyonu! Valilik gerçeği ortaya çıkardı
Şırnak’ın Cizre ilçesinde epilepsi hastası olan ve psikiyatrik ilaçlar kullanan Nezir Kılıç isimli bir vatandaş kaymakamlık binasının 4. katında atlayarak hayatına son verdi. Bu vahim durumu alçakça kullanmaya kalkan terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’a Şırnak Valiliği yaptığı açıklamayla “Dur.” dedi ve gerçekleri ortaya çıkardı. Nezir Kılıç'ın daha önce 3 kez intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Ayrıca Kılıç'ın engelli aylığı ve cihaz yardımı aldığı, eğitim ve elektrik tüketim desteğinden de yararlandığı ifade edildi.
Türkiye'nin ekonomisi üzerine yapılan operasyonları bertaraf etmesini hazmedemeyen ve buradan siyasi çıkar sağlama amacında olan HDP "ekonomik kriz var" algısını bu kez de bireysel intihar üzerinden yaratmaya çalıştı.
Şırnak Cizre'de Nezir Kılıç adında bir vatandaş, kaymakamlık binasının 4'üncü katından kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Bu vahim olayı algı operasyonuna çevirmeye çalışan HDP Şırnak milletvekili Hüseyin Kaçmaz, skandal bir provokasyona imza attı.
"EKONOMİK KRİZ" ALGISI YARATMA ÇABASI
Twitter hesabından paylaşım yapan HDP'li vekil Hüseyin Kaçmaz, "Cizre Kaymakamlık binasından atlayarak intihar eden yurttaşımız hayatını kaybetti. Siyanür alımını zorlaştırarak intiharların önüne geçeceğini düşünen bir iktidar var karşımızda. Toplumun psikolojisi bozdunuz. İşsiz,yoksul ve çaresiz bir toplum yarattınız. Hala saray yapıyorsunuz." diyerek algı yarartamaya çalıştı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı binasındaki intihara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada başta kaymakam olmak üzere binadaki personelin ikna girişimlerine karşın intiharın gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada intihar eden 46 yaşındaki Nezir Kılıç'ın epilepsi hastası olduğu ve daha önce de intihar teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
%76 ZİHİNSEL VE İŞİTME ENGELLİ
"17.02.2020 tarihinde Nezir Kılıç isimli 46 yaşında, %76 zihinsel ve işitme engelli vatandaşımız geldiği Cizre Kaymakamlık binasının 4.katındaki koridor penceresinde intihar girişiminde bulunduğu fark edilir edilmez Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu başta olmak üzere orada bulunan personel tarafından ikna girişiminde bulunulmuş ancak tüm çabalara rağmen şahıs kendini aşağıya bırakarak intihar etmiş olup kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen vefat etmiştir.
DAHA ÖNCE 3 KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
Nezir Kılıç isimli vatandaşımızın epilepsi hastalığının olduğu ve daha önce de muhtelif zamanlarda 3 defa intihar girişimlerinde bulunduğu,yapılan müdahalelerle kurtarıldığı tespit edilmiştir.
YARDIM YAPILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Evli ve 4 çocuk babası Nezir Kılıç'a Cizre Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından belli aralıklarla düzenli olarak yardım yapıldığı anlaşılmıştır."
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