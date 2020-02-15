TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) komando sevk etti. ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) komando sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
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