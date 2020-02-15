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TSK'dan İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
TSK'DAN İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARINA ÖNEMLİ TAKVİYE!

() 'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla () komando sevk etti. ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

() 'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla () komando sevk etti.

'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

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