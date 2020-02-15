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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı o iddialarla ilgili soruşturma başlattı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020
MEB O İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Som dakika haberi: () "Zorla okul nakli yaptırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. MEB, 'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

SON DAKİKA HABERİ; () "Zorla okul nakli yaptırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayburt ilimizde 'Bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı' iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. AA

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