Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı o iddialarla ilgili soruşturma başlattı
Giriş Tarihi: 15.02.2020
Som dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Zorla okul nakli yaptırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. MEB, Bayburt'ta bir öğrenciye zorla okul nakli yaptırıldığı iddialarına ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.SON DAKİKA HABERİ; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Zorla okul nakli yaptırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bayburt ilimizde 'Bir öğrencimize zorla okul nakli yaptırıldığı' iddialarıyla kamuoyu gündemine yansıyan konunun bütün yönlerine ilişkin Bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı. AA
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