Son dakika: Adnan Oktar soruşturmasında gözaltındaki 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
Son dakika haberi... Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, pazartesi günü Kadıköy'de gözaltına alınan İpek Esra U. ve Turgut A. adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDILAR VE CEZAEVİNE GÖNDERDİLER
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında, geçtiğimiz pazartesi günü Kadıköy'de gözaltına alınan İpek Esra U. ve Turgut A. adliyeye sevkedildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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