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Son dakika: Adnan Oktar soruşturmasında gözaltındaki 2 kişi tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020
ADNAN OKTAR SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME!

Son dakika haberi... Adnan ’ne yönelik olarak yürütülen  soruşturma kapsamında, pazartesi günü 'de gözaltına alınan U. ve Turgut A. adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDILAR VE CEZAEVİNE GÖNDERDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan soruşturması kapsamında, geçtiğimiz pazartesi günü 'de gözaltına alınan U. ve Turgut A. adliyeye sevkedildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar davasında tahliye olan ‘kedicikler’ böyle görüntülendi ADNAN OKTAR DAVASINDA TAHLİYE OLAN ‘KEDİCİKLER’ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

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