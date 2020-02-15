CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün metres skandalına tepkiler çığ gibi! #CHP’deMetresSkandalı
Firari vatan haini Can Dündar'la beraber devletin sırlarını ifşa eden CHP'nin Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün kayınpederi Hüseyin Işık, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden damadı Gül’e yönelik şoke eden suçlamalarda bulundu. Işık, damadının eşini aldattığını, boşanmak istediğini söylerken Gül’ü yerden yere vurdu. Işık yazısında, Gül'ün eşini aldattığını, 'metres' tuttuğunu, eşinden boşanma aşamasında olduğunu ileri sürdü. Metres skandalı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter’da açılan #CHP’deMetresSkandalı başlığı altında binlerce yorum yapan kullanıcılar, her fırsatta kadın hakları edebiyatı yapan CHP’lilere tepki gösterdi.
Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği yaptığı dönemde, FETÖ'nün MİT TIR'larına kurduğu kumpasın görüntülerini kirli ilişkileriyle temin ederek, Can Dündar ile birlikte manşete taşıyan CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi.
Gül'ün kayınbabası Hüseyin Işık, damadıyla ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşımda bulunan kayınbaba Işık, damadı Gül'ün eşini aldattığını açıkladı.
Işık'ın damadıyla ilgili, "Belediye görevlerini başarmış sıra metresle gönül eğlendirmeye gelmiş. İşte başkanınızın yaptığı bu…" ifadesini kullanması, sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Twitter'da gündem olan paylaşım için açılan başlık altında binlerce yorum yapan kullanıcılar, CHP'li Gül'e tepki gösterdi.
CASUSLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI
CHP'li Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi olduğu dönemde, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmıştı.
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