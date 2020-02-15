15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün metres skandalına tepkiler çığ gibi! #CHP’deMetresSkandalı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.02.2020
CHP'Lİ ERDEM GÜL'ÜN METRES SKANDALINA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!

Firari vatan haini 'la beraber devletin sırlarını ifşa eden 'nin Başkanı 'ün kayınpederi Hüseyin Işık,  hesabı Facebook üzerinden damadı Gül’e yönelik şoke eden suçlamalarda bulundu. Işık, damadının eşini aldattığını, boşanmak istediğini söylerken Gül’ü yerden yere vurdu. Işık yazısında, Gül'ün eşini aldattığını, 'metres' tuttuğunu, eşinden boşanma aşamasında olduğunu ileri sürdü. Metres skandalı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Twitter’da açılan #CHP’deMetresSkandalı başlığı altında binlerce yorum yapan kullanıcılar, her fırsatta kadın hakları edebiyatı yapan CHP’lilere tepki gösterdi.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği yaptığı dönemde, FETÖ'nün MİT TIR'larına kurduğu kumpasın görüntülerini kirli ilişkileriyle temin ederek, ile birlikte manşete taşıyan 'li Başkanı ile ilgili skandal bir iddia gündeme geldi.

Gül'ün kayınbabası Hüseyin Işık, damadıyla ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu.

hesabından gündeme bomba gibi düşen bir paylaşımda bulunan kayınbaba Işık, damadı Gül'ün eşini aldattığını açıkladı.

Işık'ın damadıyla ilgili, "Belediye görevlerini başarmış sıra metresle gönül eğlendirmeye gelmiş. İşte başkanınızın yaptığı bu…" ifadesini kullanması, sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Twitter'da gündem olan paylaşım için açılan başlık altında binlerce yorum yapan kullanıcılar, CHP'li Gül'e tepki gösterdi.

CASUSLUK SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI
CHP'li Erdem Gül, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi olduğu dönemde, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmıştı.

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'le ilgili kayınpederinden flaş açıklama! CHP'Lİ ADALAR BELEDİYE BAŞKANI ERDEM GÜL'LE İLGİLİ KAYINPEDERİNDEN FLAŞ AÇIKLAMA!

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN