14 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Savunma Bakanlığı: 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2020 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
MSB: 6 PKK’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberi... Milli ’ndan (MSB) yapılan açıklamada Kandil’e düzenlenen hava harekatında 6 'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli , 'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 6 'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Kandil'de 6 PKK’lı etkisiz hale getirildi MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: KANDİL'DE 6 PKK’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN