Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.
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