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Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN, PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Türkiye , Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

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