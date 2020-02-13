13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a kritik ziyaret! Hareket etti...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK ZİYARET! HAREKET ETTİ...

Son dakika haberi... Başkan , özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da 'ın başkenti İslamabad'a hareket etti. Başkan Erdoğan, Pakistan ziyareti kapsamında, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısına katılacak, toplantı marjında düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek.

Başkan Erdoğan, 'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından uğurlandı.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a kritik ziyaret! Hareket etti... SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAKİSTAN'A KRİTİK ZİYARET! HAREKET ETTİ...

BAŞKAN ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı , Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İslamabad'a gitti.



ÖNEMLİ TOPLANTIYA KATILACAK

Başkan Erdoğan, ziyareti kapsamında, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısına katılacak, toplantı marjında düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek.

Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda hitap edecek Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN