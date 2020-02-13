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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a kritik ziyaret! Hareket etti...
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti. Başkan Erdoğan, Pakistan ziyareti kapsamında, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısına katılacak, toplantı marjında düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek.
Giriş Tarihi: 13.02.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 11:12
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