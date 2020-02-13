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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a kritik ziyaret! Hareket etti...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti. Başkan Erdoğan, Pakistan ziyareti kapsamında, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısına katılacak, toplantı marjında düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek.

Giriş Tarihi: 13.02.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020 11:12
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a kritik ziyaret! Hareket etti...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da Pakistan'ın başkenti İslamabad'a hareket etti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a kritik ziyaret! Hareket etti...

Başkan Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan�� Mansur Yavaş tarafından uğurlandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a kritik ziyaret! Hareket etti...

BAŞKAN ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İslamabad'a gitti.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a kritik ziyaret! Hareket etti...

ÖNEMLİ TOPLANTIYA KATILACAK

Başkan Erdoğan, Pakistan ziyareti kapsamında, Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısına katılacak, toplantı marjında düzenlenen Türkiye-Pakistan İş Forumu'na iştirak edecek.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Pakistan'a kritik ziyaret! Hareket etti...

Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumunda hitap edecek Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.