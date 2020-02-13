İstanbul’un metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüs arızalandı, seferler yapılamıyor
İstanbul’un metrobüs çilesi bir türlü bitmiyor. Okmeydanı-Hastane durağında arızalanan metrobüs yüzünden seferlerde aksama yaşanırken 100 tane metrobüsün kontak kapattığı ve çalışamadığı gelen bilgiler arasında… Öte yandan duraklarda insan seli yaşanıyor.
İstanbul halkının yaşadığı metrobüs çilesi bir türlü bitmiyor. Yaz döneminden beri sık sık gündeme gelen metrobüsler yine bir arıza ile gündeme geldi. Okmeydanı-Hastane durağında arızalanan metrobüs yüzünden seferlerde aksama yaşanırken 100 tane metrobüsün kontak kapattığı ve çalışamadığı gelen bilgiler arasında… Öte yandan duraklarda insan seli yaşanıyor.
KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Bölgeden edinilen bilgiye göre; Okmeydanı-Hastane durağından Zincirlikuyu istikametinde olan bir metrobüs arızalandı. Olaydan yaklaşık 45 dakika sonra seferler kontrollü olarak tek şeritten sağlanmaya çalışıldı.
İşte gelen ilk görüntüler:
TRAMVAY HATTINDA ARIZA
Öte yandan Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından seferler normale döndü.
ENERJİ KESİNTİSİ
İstanbul'da sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek için tramvayı kullananlar arıza nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı. Topkapı-Mescid-i Selam hattındaki duraklarda yoğunluk oluştu. Anonslar sonrası tramvaydan inenler diğer toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda kaldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında enerji kesintisi olduğu kaydedildi.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından seferler normale döndü. Tramvaydan inen bir yolcu " Elektrik kesintisi oldu. Ben fazla beklemedim. 10 dakika sonra normale döndü" dedi.
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