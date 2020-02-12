12 Şubat 2020, Çarşamba
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Son dakika: 6 siyasi parti ile ilgili harekete geçildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
6 SİYASİ PARTİ İLE İLGİLİ HAREKETE GEÇİLDİ!

Son dakika haberine göre; Anayasa Mahkemesinin Milliyetçi Partisi, , , , Türkiye Ekonomi ve ile Yenilikçi ve 2018 yılına ait mali denetimlerine ilişkin kararları 'de yayımlandı.

Buna göre, Milliyetçi Partisi, , , , Türkiye Ekonomi ve ile Yenilikçi ve 2018 yılı kesin hesap incelemelerinde uygunsuzluk tespit edildi.

İncelemede, hesap verebilir şekilde kayıt, belge ve düzenin oluşturulmaması nedenleriyle bu partiler hakkında yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi ile Yenilikçi ve Değişim Partisi sorumluları hakkında da mali denetim kapsamında istenen belgeleri süresinde vermedikleri ve edinilen malların, menkul kıymetlerin ve her türlü hakların değerleriyle edinim tarihlerini ve şekillerini gösteren listeyi göndermedikleri gerekçesiyle de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

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