Almanya ile ortak operasyon! Uluslararası teledolandırıcılık çetesi çökertildi
Son dakika haberine göre; Türkiye ve Almanya’da örgütlenen teledolandırıcılık çetesi, Alman vatandaşlarını arayıp hırsızlık çetesi ile korkuttukları mağdurları 3 milyon euro dolandırdıkları ortaya çıktı.
SON DAKİKA HABER: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Almanya Koblenz ve Osnabrück şehirleri polisiyle ortak yürütülen planlı çalışmalar kapsamında uluslararası telefon dolandırıcılık çetesi tespit edildi.
Türkiye ve Almanya'da bulunan şüphelilerin Alman vatandaşlarını arayarak kendilerini Alman polisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şebekenin, mağdurları hırsızlık çetesi tarafından takip edildikleri ve hayatlarının, mal varlıklarının tehlikede olduklarını belirterek paralarını kendilerine verip güvence altına almaları gerektiği yönünde kand��rdıkları tespit edildi.
3 MİLYON EURO DOLANDIRDILAR
Şüphelilerin hırsızlık çetesine operasyon yapıldıktan sonra paralarını iade edeceklerini beyan ederek mağdurları 3 milyon Euro dolandırıldıkları anlaşıldı.
Almanya makamları ile KOM Daire Başkanlığo arasında yapılan bilgi paylaşımı neticesinde 36 şüpheli Almanya ülkesinde yapılan ara yakalamalar ile gözaltına alınarak tutuklandı.
Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında ise 5'i Alman uyruklu olmak üzere toplam 35 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Almanya'da yürütülen soruşturma kapsamında ise 2 Alman uyruklu şüphelinin uluslararası eş zamanlı operasyon ile yakalanması sağlanırken Türkiye'de bulunan 28 adreste ve Almanya ülkesinde bulunan 21 adreste arama düzenlendi.
ULUSLARARASI İLK EŞ ZAMANLI OPERASYON
Operasyon esnasında çalışmaların takibi amacıyla her iki ülkeden birer görevlinin karşılıklı olarak diğer ülkede görevlendirildiği öğrenildi. Söz konusu operasyonun Mali Suçlar alanında gerçekleştirilecek ilk uluslararası eş zamanlı operasyon olduğu belirlendi.
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