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Katar ile Trabzon arasında direkt uçuşlar başlıyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
KATAR İLE TRABZON ARASINDA DİREKT UÇUŞLAR BAŞLIYOR!

ile Trabzon arasında direkt uçuşlar başlıyor. Trabzon-Katar, Katar-Trabzon direkt uçuşlarının haftada 3 sefer şeklinde 'tan itibaren başlayacağı açıklandı.

ile Trabzon arasında direkt uçuşlar 'ta başlayacak.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Katar Havayolları Türkiye Satış Müdürü Evren Ökmen ve yabancı şirket yetkilileri, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede, Trabzon-Katar, Katar-Trabzon direkt uçuşlarının haftada 3 sefer şeklinde 20 Mayıs'tan itibaren başlayacağı açıklandı.

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