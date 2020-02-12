Katar ile Trabzon arasında direkt uçuşlar başlıyor. Trabzon-Katar, Katar-Trabzon direkt uçuşlarının haftada 3 sefer şeklinde 20 Mayıs'tan itibaren başlayacağı açıklandı.

Katar ile Trabzon arasında direkt uçuşlar 20 Mayıs'ta başlayacak.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Katar Havayolları Türkiye Satış Müdürü Evren Ökmen ve yabancı şirket yetkilileri, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmede, Trabzon-Katar, Katar-Trabzon direkt uçuşlarının haftada 3 sefer şeklinde 20 Mayıs'tan itibaren başlayacağı açıklandı.