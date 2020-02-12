Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklaması!
Elazığ okullar tatil mi? Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklamaları ilde yaşayan öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. 6,8 şiddetindeki korkunç depremin ardından Elazığ’da okulların açılması bir hafta ertelenmişti. İlde yaşayan öğrenci ve veliler okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Elazığ’da okullar tatil mi? Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? İşte yanıtı!
Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Deprem nedeniyle okulların açılmasının ertelendiği Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB açıklamaları yoğun şekilde araştırılıyor. Depremin etkilerinin sürdüğü Elazığ'da okulların açılma tarihine ilişkin belirsizlik sürüyordu. Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin 17 Şubat'ta açılması planlanmıştı.
ELAZIĞ'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Elazığ'da çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 24 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "17 Şubat 2020 tarihinde açılması planlanan eğitim kurumlarımızın açılış tarihi, 24 Şubat 2020 tarihine ertelenmiştir" denildi.
ELAZIĞ'DA SON DURUM!
Elazığ'da deprem nedeniyle daha önce 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretimin yeni bir kararla 24 Şubat'a ertelendiği bildirildi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde aralarında okullarında bulunduğu bir çok yapı zarar görmüştü. Depremde evleri hasar görenler ise AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırların yanı sıra okul, kapalı spor salonları,yurt ve misafirhanelere yerleştirildi.
Konteyner kentlerin kurulması ve yıkılacak okullardaki öğrencilerin diğer okullara kaydırılması için eğitim öğretimin 17 Şubat'ta açılması planlandı. Ancak çalışmaların henüz bitmemesi üzerine eğitim öğretim yılının ikinci yarısının 24 Şubat'ta başlaması kararı alındığı öğrenildi.
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