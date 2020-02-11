Son dakika: Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Devlet Bahçeli, "Türkiye son zamanlarda afetlerle ve vehim kazalarla kıyasıya boğuşmaktadır. Felaketler 2020 yılında adeta otomatiğe bağlayarak ülkemize tesiri altına almıştır..." dedi. Devlet Bahçeli, İdlib'de Türk askerine yönelik olarak yapılan alçak saldırıyla ilgili "Yüreğimizdeki yangın katil Esad gidene kadar sönmeyecek. Türkiye Şam'a girmenin planlarını şimdiden yapmalı. Yansın Suriye, kahrolsun Esad." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Devlet Bahçeli, "Türkiye son zamanlarda afetlerle ve vehim kazalarla kıyasıya boğuşmaktadır. Felaketler 2020 yılında adeta otomatiğe bağlayarak ülkemize tesiri altına almıştır..." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "Çöken devlet değil binalardır. Devlet aynıdır, ruh aynıdır, fıtrat ayınıdır, dün ile bugün araısnda ayrımcılık yapanlar da kalleştir." diye konuştu.
İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları:
TÜRK MİLLETİ TARİHİ BOYUNCA FELAKETLERE MEYDAN OKUYA OKUYA...
Türkiye, tek yürek olarak Elazığ depremzedelerine sahip çıkmıştır. Bu memnuniyet vericidir. Depremin enkazı kaldırılırken Van'da çığ düşmesi sonucu 41 kardeşimiz şehit olmuştur. Deprem oldu çığ düştü derken İstanbul'da yolcu uçağı kaza kırıma uğramış, 3 kişi hayatını kaybetmiştir. Türk milleti tarihi boyunca felaketlere meydan okuya okuya bugünlere gelmiştir. Felaketler karşısında soğukkanlı tavır, aklıselim sabır yegane dayanağımız olmalıdır. Kötü günler Allah'ın izniyle geçecektir. Korku salmaya çalışanlara kaşrı duruş da milli duruşunun gereğidir...
ÇÖKEN DEVLET DEĞİL BİNALARDIR
1999 depremi ile Elazığ depremini karşılaştırıp siyasi çıkar kovalayanlar var. 1999'da devletin çöküp bugün ayakta oldığunu söyleyenler ortada...Çöken devlet değil binalardır. Devlet aynıdır, ruh aynıdır, fıtrat ayınıdır, dün ile bugün araısnda ayrımcılık yapanlar da kalleştir.1999 depremi ile Elazığ depremini teraziye koymak ahlaksızlık değil midir... Acının küçüğü büyüğü olmaz...
"BİRLİK VE BERABRELİĞE HANÇER SALLAMAKTIR"
MHP'nin olduğu yerde Türk devleti çökmez, çökemez. Felaketler karşısında bir kez daha ykseklere taşırız. Biz varsak çöküş yoktur, çürüme imkansızdır. Depremler arasında siyasi kıyas yapmak birlik ve berabreliğe hançer sallamaktır. Türk devleti ve hükümeti dün gereğini yapmıştır, bugün de aynısıdır. Gölcük bizimdir Elazığ da bizimdir. 1999'daki acı neyse 2020'deki acı da odur. Biz alınganlı yapmıutoruz, sadece 3-5 çürük yumurta ayna tutuyoruz. Hiç kimse karanlığa saklanıp taş atmasın. Dün de bugün de Türk devleti güçlüdür...
İDLİB AÇIKLAMASI
Yüreğimizdeki yangın katil Esad gidene kadar sönmeyecek. Rusya ile ilişkilerimiz yeniden gözden geçirilmeli. Türkiye Şam'a girmenin hesaplarını yapılmalı. Yansın Suriye, kahrolsun Esad. Ocağımızı söndürenlerin hayat pınarları kurusun. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Esad devrilmeli zulüm şatoları yıkılmalı.
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