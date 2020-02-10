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Kadir Şeker davasını avukat Gonca Geçme A Haber’e değerlendirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAY! UZMAN İSİM A HABER’E DEĞERLENDİRDİ

’da yaşayan 20 yaşındaki , kadına yönelik şiddet anına tanık olarak müdahalede bulundu. Kadına yönelik şiddeti uygulayan kişi ise Kadir Şeker tarafından kalbine aldığı bıçak darbesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. 20 yaşındaki genç tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Konuya ilişkin hukuk sürecinin nasıl işleyeceğini Avukat Gonca Geçme A Haber’e değerlendirdi.

'da şiddet gören bir kadını kurtarmaya çalışan , arbede sonucu işlediği cinayette tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Konuya ilişkin hukuk sürecinin nasıl işleyeceğini Avukat Gonca Geçme A Haber'e değerlendirdi.

Kadir Şeker davasını avukat Gonca Geçme A Haber’e değerlendirdi KADİR ŞEKER DAVASINI AVUKAT GONCA GEÇME A HABER’E DEĞERLENDİRDİ

"SINIRIN AŞILMADIĞI KANAATİNDEYİM"

Avukat Gonca Geçme, "Olayı 2 esas açısından değerlendirmek gerekiyor. 1. madde 25. maddesinde: "bir şahsa kendisine karşı veya başkasına karşı meşru savunma kapsamında bir sınır açıldıysa haksız fiili defetmek maksadıyla yapılan fiillere suç teşkil etseler bile cezai yaptırım uygulanmaz." denilmektedir. Burada kanun maddesinin istisnai gördüğü tek bir husus vardır, oda sınırın aşılması durumudur. Bende bu noktada sınırın aşılmadığı kanaatindeyim. Hatta bunu hukukçu olmayan bir kişi dahi çok net bir şekilde söyleyebilir. Burada hem bir kadının hem de gencin boğazı sıkılarak cana kast söz konusudur. Kişi de bu haksız saldırıyı bertaraf etmek amacıyla bu fiili gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Davada kuvvetli suç şartının bulunmadığını belirten Geçme:

"FİİLİN İKA EDİLDİĞİNE DAİR SOMUT DELİL DAHİ YOKTUR"

"Ceza Muhakemeleri Kanunu madde 100'de:"bir şahsa tutukluluk tedbirinin uygulanabilmesi için kuvvetli suç şartı aranmalıdır." denilir. Ancak burada kuvvetli suç bir kenara, suçun işlendiğine ve bu fiilin ika edildiğine dair somut delil dahi yoktur. Bu sebeple tutuksuz yargılanmasına karar verilerek ivedilikle mağduriyetine son verilmesi kanaatindeyim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyoruz." dedi.

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