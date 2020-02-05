Bakan Çavuşoğlu'ndan Pegasus uçağının pistten çıkmasına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan Pegasus yolcu uçağında yaralananlara acil şifa dileyerek, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstabul Sabiha Gökçen Havalimanında pistten çıkan yolcu uçağında yaralananlara acil şifa dileyerek, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağının pistten çıktığını üzülerek öğrendim. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm yolculara geçmiş olsun."