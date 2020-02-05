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Bakan Çavuşoğlu'ndan Pegasus uçağının pistten çıkmasına ilişkin açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.02.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN PEGASUS UÇAĞI AÇIKLAMASI

, İstanbul pistten çıkan Pegasus yolcu uçağında yaralananlara acil şifa dileyerek, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

, İstabul pistten çıkan yolcu uçağında yaralananlara acil şifa dileyerek, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" Havalimanında bir yolcu uçağının pistten çıktığını üzülerek öğrendim. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm yolculara geçmiş olsun."

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağı pistten çıktı SON DAKİKA: SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA PEGASUS UÇAĞI PİSTTEN ÇIKTI

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