Son dakika...Şehit Halil Demir'e son veda
Son dakika...İdlib'de rejim unsurlarının düzenlediği alçak saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Halil Demir, Bacıpınarlı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından topçu atışıyla yaptığı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi, memleketi Sakarya'nın Pamukova ilçesine getirildi. İlçe esnafı, evlerini Türk bayraklarıyla donattı.
"ALLAH DOSTU BİR ÇOCUKTU"
Şehidin aile yakını Halil Özkan, "Şehit haberini aldığımızdan beri mahalle olarak tüm özeni gösterdik ve gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şehit benim adaşımdı zaten, babası benim adımı çok sevdiği için oğluna bu ismi vermişti. Çok iyi, çok temiz ve Allah dostu bir çocuktu" dedi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Şehit Uzman Çavuş Halil Demir'in cenazesi, ikindi namazının ardından Bacıpınarlı Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra son yolculuğuna uğurlandı.
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