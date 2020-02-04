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Son dakika...Şehit Halil Demir'e son veda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
ŞEHİT HALİL DEMİR'E SON VEDA

Son dakika...'de rejim unsurlarının düzenlediği alçak saldırıda şehit düşen Piyade Halil Demir, 'nde kılınan cenaze namazından sonra uğurlandı.

'nin kentinde rejim güçleri tarafından topçu atışıyla yaptığı saldırıda şehit olan Halil Demir'in cenazesi, memleketi 'nın Pamukova ilçesine getirildi. İlçe esnafı, evlerini Türk bayraklarıyla donattı.

Son dakika...Şehit Halil Demir'e son veda SON DAKİKA...ŞEHİT HALİL DEMİR'E SON VEDA

"ALLAH DOSTU BİR ÇOCUKTU"

Şehidin aile yakını Halil Özkan, "Şehit haberini aldığımızdan beri mahalle olarak tüm özeni gösterdik ve gerekli çalışmalarımızı yaptık. Şehit benim adaşımdı zaten, babası benim adımı çok sevdiği için oğluna bu ismi vermişti. Çok iyi, çok temiz ve Allah dostu bir çocuktu" dedi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit 'in cenazesi, ikindi namazının ardından 'nde kılınan cenaze namazından sonra uğurlandı.

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