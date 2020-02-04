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Başkan Erdoğan Katar Başbakan Yardımcısı Al Thani'yi kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN AL THANİ'Yİ KABUL ETTİ

Ukrayna'dan dönen Başkan , Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani’yi kabul etti.

Başkan , Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'yi kabul etti. Yaklaşık 2,5 saat süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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