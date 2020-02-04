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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Elazığ'da 107 bina yıkıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.02.2020 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020
BAKAN KURUM: ELAZIĞ'DA 107 BİNA YIKILDI

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Elazığ'da 107 binanın yıkımı tamamlandı." açıklamasında bulundu. Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurum "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız." dedi.

İşte Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Şu ana kadar 40 bin binamızın tespitini yaptık. Elazığ ili genelinde yüzde 85'i tamamlamış durumdayız hasar tespitinin. Yerinde kentsel dönüşüm çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Elazığ ilinde belirlediğimiz üç rezerv alanda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık. Çalışmada sona gelindi. Hızlı bir şekilde kalıcı konutlar çalışmamızı sürdürüyoruz. 441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600… Toplamda 4600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz."

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremle ilgili son durumu açıkladı ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM, ELAZIĞ'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ SON DURUMU AÇIKLADI

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