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04.02.2020

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremle ilgili son durumu açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremle ilgili son durumu açıkladı. Kurum "Elazığ genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 85'ini tamamlamış bulunmaktayız. İnşallah yarın itibarıyla hasar tespitin büyük bölümünü tamamlamış olacağız." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Şu ana kadar 40 bin binamızın tespitini yaptık. Elazığ ili genelinde yüzde 85'i tamamlamış durumdayız hasar tespitinin. Yerinde kentsel dönüşüm çalışmasını hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Elazığ ilinde belirlediğimiz üç rezerv alanda toplamda 10 bin konutluk proje çalışmamızı başlattık. Çalışmada sona gelindi. Hızlı bir şekilde kalıcı konutlar çalışmamızı sürdürüyoruz. 441 tane acil şekilde yıkılması gereken bina var. Elazığ genelinde ağır hasarlı yıkık binaların toplamı 4600… Toplamda 4600 binamız Elazığ genelinde yıkılacak diyebiliriz."

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