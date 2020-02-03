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Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna’da böyle karşılandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020
ERDOĞAN UKRAYNA’DA BÖYLE KARŞILANDI

Son dakika... Başkan , resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği 'nın başkenti Kiev'de havaalanında karşılandı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile baş başa görüşecek ve iki lider Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na katılacak.

Başkan , özel uçak "TUR" ile TSİ 12.15'de resmi ziyaret için 'nın başkenti Kiev'e ulaştı. Başkan Erdoğan'ı, Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasil Bodnar, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Dibrova, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiha, AGİT Özel Gözlem Misyonu Başkanı Yaşar Halit Çevik, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Büyükelçilik personeli karşıladı.



Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey 8. Toplantısı'na katılacak.

ERDOĞAN'A KİMLER EŞLİK EDİYOR?

Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Son dakika: Başkan Erdoğan Ukrayna’da böyle karşılandı BAŞKAN ERDOĞAN'A UKRAYNA'DA BÖYLE KARŞILANDI

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