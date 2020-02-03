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Başkan Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Başkan , 'daki temasları kapsamında Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti. 'nda gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Başkan , Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti.



'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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