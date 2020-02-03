Başkan Erdoğan Ukrayna'da Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti
Giriş Tarihi: 03.02.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temasları kapsamında Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti. Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kiev'de yaşayan Ahıska ve Gagauz Türklerinin temsilcilerini kabul etti.
Kiev Borispol Uluslararası Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
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