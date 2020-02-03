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ABD'deki Halkbankası davasında flaş gelişme! Halkbank'ın temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.02.2020
ABD'DEKİ HALKBANKASI DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

'deki Halkbankası davasında yeni bir gelişme yaşandı. Halkbankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu. 'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi.

'deki Halkbankası davasında flaş bir gelişme yaşandı.

Halkbankası avukatları, "mahkemenin yargı yetkisi olmadığı" gerekçesiyle davanın düşmesi ve reddihakim yapmak için "özel statüyle duruşmaya katılım" talepleri tarafından reddedilince, temyiz mahkemesine başvurmuştu.

BAŞVURU KABUL EDİLDİ
'ın ABD'de temyiz mahkemesine başvurusu kabul edildi. Bu durumda temyiz başvuru hakkında nihai karar verene kadar federal mahkemedeki dava bekleyecek.

Daha önce görülen davada savcılar, Halkbank'ın duruşmalara katılması için yaptırım uygulanması talebinde bulunmuş ve katılmadığı her duruşma için bir milyon dolar yaptırım uygulanmasını istemişti.

Bankaya, "ABD'nin yaptırımlarını delmek" dahil, 6 farklı suçlama yöneltiliyor.

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