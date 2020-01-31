31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Çin'den gelen yolcular termal kameralarla kontrol edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.01.2020
ÇİN'DEN GELEN YOLCULAR TEK TEK KONTROLDEN GEÇTİ!

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Havalimanı'na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuları, termal kameralarla kontrolden geçirildi.

'in üç farklı şehrinden tarifeli seferlerle 'a gelen uçaklardaki yolcular, körüklerden terminale ulaştı.

Burada, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan termal kameralarla taramadan geçirilen yolcuların çoğunluğunun maske taktığı görüldü.

Uygulamalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN