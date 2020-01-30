Rus uçakları İdlib'de sivilleri hedef aldı: 10 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre...Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti.
Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı.
10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanlarda 4'ü hastane saldırısında, 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı. Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi.
ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR
Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ederken, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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Bu muydu dost putin? Ayıdan post, rusdan dost olmaz.cevapla 30.01.2020 10:08
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