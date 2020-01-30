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Rus uçakları İdlib'de sivilleri hedef aldı: 10 kişi hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
RUS UÇAKLARI SİVİLLERİ HEDEF ALDI!

Son dakika haberine göre...Rus savaş uçaklarının 'de bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde 'in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Hedef alınan noktalar arasında bir hastane ve fırın da yer aldı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bombardımanlarda 4'ü hastane saldırısında, 10 sivil hayatını kaybetti, 37 sivil de yaralandı. Eriha'daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi.

Son dakika: Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında 10 sivil öldü VİDEO İZLE SON DAKİKA: RUSYA'NIN İDLİB'E HAVA SALDIRILARINDA 10 SİVİL ÖLDÜ (VİDEO İZLE)

ÖLÜ SAYISI ARTABİLİR

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları tedavi için çevredeki hastanelere sevk ederken, olay yerinde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Uzman. Uzman.

Bu muydu dost putin? Ayıdan post, rusdan dost olmaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet20
hayır0
cevapla 30.01.2020 10:08
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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