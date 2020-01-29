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Türk bilim insanlarından yeni buluş

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN YENİ BULUŞ

Türk bilim insanları halk arasında domuz gribi olarak bilinen virüsünü 5 dakikada tespit eden bir cihaz geliştirdi. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezinde geliştiren cihaza yönelik . A Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

. : "Havaların soğuması ile birlikte halk arasında domuz gribi olarak adlandırılan hastalığın görülme sıklığı artmaktadır.

"DR. ENGİN ÇETİN:"DOMUZ GRİBİNİ YERLİ ÜRETTİĞİMİZ CİHAZ İLE 5 DAKİKADA TESPİT EDİYORUZ"
Bizde bu virüsün tespitine yönelik bir biyosensör cihazı geliştirdik ve tamamen yerli ve milli kaynaklarla ürettik. Sistem tamamen akıllı bir çip kullanmaktadır. Çipin üzerinde virüsüne duyarlılık gösteren antikorlar bulunmaktadır. Hastanın boğaz ya da burnundan alınan örnekleri bizler biyosensör çipimizin üzerine damlatıyoruz. Daha sonra sistemimizin içerisinde bulunan kamera çipin görüntüsünü çekiyor. Daha sonra çekilen görüntüleri de tamamen kendimizin geliştirdiği yazılımlarla inceliyoruz." şeklinde konuştu.

Cihazın korona virüsü içinde kullanabilme ihtimalinin olduğunu belirten Çetin: "Çip virüse duyarlılık gösteren antikorlar ile çalışmaktadır. Bilim insanları bu korona virüsüne duyarlılık gösteren antikorlar geliştirdiği takdirde biz bu sistemimizi o virüsün tespitinde de kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Türk bilim insanlarından yeni buluş TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN YENİ BULUŞ

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