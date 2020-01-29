MSB açıkladı: Nokta operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad'da düzenlenen nokta operasyonu ile iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Terör örgütü PKK/YPG'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine Tel Abyad güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi.''