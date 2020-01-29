29 Ocak 2020, Çarşamba
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MSB açıkladı: Nokta operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020
MSB AÇIKLADI: NOKTA OPERASYON

, terör örgütü 'nın silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine 'da düzenlenen nokta operasyonu ile iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terör örgütü /'nin silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağına ilişkin alınan bir istihbarat üzerine güneyinde düzenlenen nokta operasyonu ile tekstil malzemesi ve balık yüklü iki kamyonda 6 adet RPG-7 Roketatar ve 3 adet Bixi makinalı tüfek ele geçirildi.''

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