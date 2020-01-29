29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İstinaf Mahkemesi, Boydak kararını onadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
İSTİNAFTAN BOYDAKLAR’A KÖTÜ HABER

soruşturması ardından ’ye devredilen ve adı olarak değiştirilen yöneticilerine kötü haber istinaf mahkemesinden geldi. Mahkeme, 7 sanığa ait şirket hisselerinin müsadere (devlete aktarılması) edilmesini haklı bularak kararı onadı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan yargılanan ve 34 şirkete sahip, 8 ayrı sektörde faaliyet gösteren yöneticilerine yönelik yürütülen davanın 10. duruşmasında karar çıkmıştı. Mahkeme tutuklu sanıklar Hacı Boydak'a 11 yıl 10 ay 15 gün, 'a 18 yıl, Şükrü Boydak'a 10 yıl, tutuksuz sanıklar Mustafa, Erol, Bekir ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezası vermişti. Diğer tutuksuz sanık Halit Bayhan ise beraat etmiş, mahkeme ceza verilen 7 sanığa ait şirket hisselerinin de müsaderesine (devlete aktarılması) hükmetmişti.

'de kurulu olan çeşitli markaların içinde bulunduğu Boydak Holding'e, / soruşturması kapsamında 2016 yılının Ağustos ayında heyeti atanmıştı.

YENİ İSİMLE DEVAM ETTİ

Holding, daha sonra Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, mahkemesinin kararıyla 'ye devredilmiş, o dönemden itibaren TMSF tarafından yöneltilen holdingde isim değişikliğine gidilmiş ve holdingin yeni ismi olmuştu.

İSTİNAF 'ESASTAN REDDİNE' DEDİ

Tüm bu gelişmeler üzerine Boydaklar bu karara itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurdu. Ancak mahkemeden Boydaklar'a kötü haber geldi. Kayseri 2. 'nce 12 Temmuz 2018 günü verilen kararı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, sanıklara ait şirket hisselerinin müsadere edilmesini haklı bularak kararı onadı.

ERCİYES ANADOLU HOLDİNG'DEN İLK AÇIKLAMA!

Erciyes Anadolu Holding'den de bu karar ardından bir açıklama geldi: Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin karara ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1. derece mahkemeden sonra İstinaf da kararı onadı. Şimdi kişisel mallara kayyum olarak atanma talebimizin yerel mahkemede karar verilmesi kaldı. Yani sosyal medyada kükreyip, klavye şövalyeliği yaparak gazeteci tehdit ederek mahkemeleri etkilemek mümkün değil."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN