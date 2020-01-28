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Son dakika: Trump'tan Başkan Erdoğan'a taziye mesajı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI!

Son dakika haberine göre; Başkanı , Başkan ’ı telefonla arayarak, merkezli dolayısıyla taziyelerini iletmiş ve ’nin yanında olduğunu ifade etti.

DHA: Başkanı , Başkan 'ı telefonla arayarak, merkezli dolayısıyla taziyelerini iletmiş ve 'nin yanında olduğunu ifade etmiştir. İki lider ikili ilişkilerin yanında İdlib ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.

Başkan Erdoğan, Trump'la görüştü BAŞKAN ERDOĞAN, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

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