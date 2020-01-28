Son dakika: Trump'tan Başkan Erdoğan'a taziye mesajı!
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini iletmiş ve Türkiye’nin yanında olduğunu ifade etti.
DHA: ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini iletmiş ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etmiştir. İki lider ikili ilişkilerin yanında İdlib ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.
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