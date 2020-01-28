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Başkan Erdoğan Gambiya'dan ayrıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN GAMBİYA'DAN AYRILDI

Başkan , Gambiya'daki temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 00.25'te Senegal'e hareket etti. Başkan Erdoğan, 'ndan tarafından uğurlandı.

Başkan , 'ndan tarafından uğurlandı.

Uğurlamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Isatou Touray, Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Genelkurmay Başkanı Masaneh Kinteh ve Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek ile diğer ilgililer de yer aldı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Senegal'e gitti.

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