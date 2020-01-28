28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan Gambiya'da onuruna verilen yemeğe katıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.01.2020
BAŞKAN GAMBİYA'DA ONURUNA VERİLEN YEMEĞE KATILDI

Son dakika haberine göre Başkan , Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından onuruna verilen yemeğe iştirak etti. Bir otelde basına kapalı gerçekleşen resmi yemekte, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı , Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.




Bir otelde basına kapalı gerçekleşen resmi yemekte, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN