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Elazığ'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2020
ELAZIĞ'DA BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Son dakika haberi... 'da meydana gelen deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Sürsürü'de enkaz altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. Depremde can kaybı 39'a çıktı.

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