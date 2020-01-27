Elazığ'da bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 27.01.2020
Son dakika haberi... Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Sürsürü'de enkaz altında kalan 1 kişinin cansız bedenine ulaştı. Depremde can kaybı 39'a çıktı.Detaylar geliyor...
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